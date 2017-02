"J’ai 25 ans et j’ai survécu à une tumeur ovarienne" : Noémie raconte son combat contre le cancer

"Avant, j’aimais faire la tournée des bars et faire la fête avec mes amis. Maintenant, je me sens fatiguée et je ne peux plus boire d’alcool." A 22 ans, Noémie a tiré le mauvais numéro, même si elle a échappé au pire. Comme près de 4.500 Françaises, elle a été confrontée au cancer de l’ovaire.





Pour elle, tout a basculé il y a trois ans. "Un jour, je me suis levée avec une douleur insupportable au niveau du bas du ventre. Je pensais que c’était à cause de mes problèmes de reins." Un passage aux urgences et quelques examens plus tard lui révèleront la présence "d’une boule un plus grosse qu’un pamplemousse" qui pousse son utérus vers le bas. Le verdict des médecins tombe : il s’agit de tératomes malins avec calcification. "Je n’ai pas tout de suite ce que ça voulait dire", confie la jeune femme.





Elle prendra conscience de ce qui lui arrive lors de sa première séance de chimiothérapie. Déjà frêle, la jeune femme ne peut pas être opérée. "L’ambiance, l’odeur, les gens…Tout est particulier là-bas". Mais le rendez-vous est pris. Elle devra se rendre à l’hôpital tous les trois mois pour trois heures d’intraveineuse jusqu’à disparition des métastases. "Tu croises des gens, puis tu ne les vois plus. A un moment donné, je me suis demandée si la chimiothérapie n'était pas plus meutrière que bienfaitrice".