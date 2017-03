Journée de la procrastination : et la précrastination, c'est quoi ?

Le précrastinateur peut-être notamment taxé de "workhaolic" (bourreau de travail) dans le milieu professionnel. "Il est perfectionniste, recherche constamment la reconnaissance des autres et éprouve des difficultés à canaliser son anxiété. Il veut toujours bien faire et a un cerveau multitâche. Il demeure plutôt apprécié dans son travail car il est souvent en avance. On peut vraiment compter sur lui", expose Alexandra Rivière-Lecart. Toutefois, ses agissements tombent parfois dans l'absurde. Il va, par exemple, se lever dans l'avion avant qu'il ne soit à l'arrêt ou bien appuyer machinalement plusieurs fois sur le bouton de l'ascenseur affichant le vain espoir qu'il arrive plus vite.