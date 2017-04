"Tout demande plus d'efforts mais c'est stimulant" : le combat de Patricia, malade de Parkinson pour continuer à travailler

Elle choisit d’abord de ne pas parler de sa maladie à ses collègues, jusqu’au jour où les symptômes commencent à se voir. "Les dames qui s’occupent du ménage pensaient que j’avais eu un AVC, ça se voyait que je n’étais pas symétrique". À 42 ans, elle occupe toujours le même poste mais à temps-partiel et prend toujours autant de plaisir à s’occuper des TP de physique-chimie. Patricia a surtout appris à organiser sa journée. Toutes les quatre heures environ, lorsque les effets des médicaments s’estompent, elle sait qu’elle va être plus lente, qu’elle ne pourra pas effectuer de tâches qui lui demandent de la rapidité et de la précision. "J’ai eu l’image du baladeur CD pendant longtemps, illustre-t-elle pour décrire son état lorsque les médicaments ne font plus d’effet. J’avais l’impression d’être un jouet qui grésille parce que les batteries sont en train de mourir. C’est comme si j’avais un bracelet de lest pour faire de la musculation à la main et autour de la cheville".





Pour le moment, seul son côté droit est touché et les médicaments permettent encore de soulager ses tremblements. Comme l'explique le docteur Jean-Philippe Brandel, neurologue et responsable de l'unité James Parkinson à la Fondation Rothschild, cette maladie ne tue pas. En revanche, tant que les chercheurs n'auront pas trouvé la cause du déficit en dopamine (un neurotransmetteur indispensable au contrôle des mouvements du corps) qui est à l'origine de la maladie de Parkinson, cette dernière ne se soignera pas.