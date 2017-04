Une personne sur 5 fera une dépression au cours de sa vie : comment la détecter, se soigner ou bien aider un proche

LCI : Comment soigne-t-on les malades ?

Olivier Dubois : Une fois le diagnostic posé, on met en route un traitement : ça peut être un soutien psychothérapique pour lever un blocage ou un médicament qui en quelques semaines peut guérir la personne. Après pour les cas plus complexes et où l’environnement joue un rôle de fragilisateur permanent, il faut un accompagnement et une surveillance, et donc une hospitalisation. On peut même pratiquer l’électrothérapie. Ce sont des chocs électriques modestes et contrôlés qui donnent de bons résultats.

LCI : En tant que vice-président de la société française de médecine thermale, vous proposez aussi des cures. En quoi cela consiste-t-il ?

Olivier Dubois : On ne recommande pas cela pour les états dépressifs trop sévères ou suicidaires. Mais pour les personnes qui vivent des situations complexes au domicile ou au travail, ou qui connaissent des troubles du sommeil, nous proposons un environnement médicalisé ainsi que des soins. La cure est moins stigmatisante que l’hospitalisation et elle permet aux personnes de se recentrer sur elles-mêmes. Nous avons de bons résultats pour les états anxieux et dépressifs.

LCI : La dépression reste un sujet encore tabou. Pourquoi ?

Olivier Dubois : La dépression fait peur parce que l’homme est très orgueilleux par rapport à son cerveau. C’est sa magie, sa gloire. C’est quand même l’organe le plus puissant et en même temps le plus fragile. C’est insupportable de voir que ce cerveau peut tomber en panne. Ça fait peur car on se dit ça peut nous arriver.