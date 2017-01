JT 13H - Les salles d'attente des médecins se remplissent avec la propagation de la grippe

Alors que l'épidémie de grippe se propage en France, c’est l’Auvergne qui en fait le plus les frais. Région la plus touchée, les salles d’attente des médecins se remplissent. Maux de tête, fatigue et fièvre, le CHU de Clermont-Ferrand a vu 550 patients déclarés suspect au cours des quinze derniers jours.