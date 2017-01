JT 20H - Comment réconcilier les adolescents avec le sport ?

SANTÉ - Que l’on soit parent au professeur d’EPS, le constat est le même, pas facile de faire bouger nos ados ! La France est avant dernière en la matière en Europe : seul 6% des filles de 15 ans et 14% des garçons du même âge aurait une activité suffisante. Il faut alors encourager la marche, l’activité physique, pour ne pas développer, plus tard, obésité et problèmes cardiaques.