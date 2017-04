L’eau de deux milliards de personnes est contaminée par des matières fécales

Ce jeudi 13 avril, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) tire la sonnette d’alarme. Environ deux milliards de personnes utilisent, partout dans le monde, de l’eau souillée par des matières fécales. Pourtant, même dans ce cas, la denrée est considérée comme potable et c’est en toute innocence que de nombreuses personnes la consomment sans modération.





Or, comme l’explique le Dr Maria Neirala, la directrice du département santé publique de l’OMS, cette eau contaminée expose à un risque de contracter le choléra, la dysenterie, la typhoïde et la polio. Et d'après les estimations de l’autorité sanitaire, la ressource naturelle souillée "cause plus de 500.000 décès provoqués par la diarrhée chaque année."