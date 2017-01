L’eau que boivent près de 3 millions de Français est polluée : découvrez si celle de votre robinet est de bonne qualité

Mais à quel point l’eau du robinet de votre ville est-elle polluée ? Les niveaux de conformité des 50 contaminants et autres paramètres physico-chimiques ont été compilés pour constituer une carte interactive. En entrant le code postal et le rayon kilométrique de son choix, on apprend, par exemple, que la qualité de l’eau est "variable" dans le 15ème arrondissement de Paris, "satisfaisante" dans le 14ème (entre 25 et 50% des analyses ne sont pas conformes à la réglementation) et "bonne" dans le 1er (moins de 25% des analyses sont non conformes).