L'entomophobie, la peur des insectes qui concerne... 7 Français sur 10

L'entomophobie ne vous dit rien ? Pourtant, cette phobie est très répandue en Hexagone et touche 7 Français sur 10. En effet, l'entomophobie désigne la peur des insectes et se caractérise par une crainte irraisonnée et incontrôlable ressentie par un individu lorsqu'il est en présence d'un moustique, d'un cafard, d'une fourmi... Cette crainte provoque généralement une sudation excessive, des vertiges, de l'anxiété voire même des malaises.





Cette phobie animale peut toutefois se combattre. Les spécialistes préconisent tout d'abord de s'informer. "Il y a très peu d'insectes agressifs, explique Olivier Boilly, entomologiste. Quand on ne connaît pas quelque chose, on en a peur. Une guêpe va pas se poser sur nous pour nous piquer."