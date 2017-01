L’épidémie de grippe se poursuit : découvrez la carte des régions les plus touchées

Et n’espérez pas en réchapper, le virus touche tout le monde. Si la plupart des cas graves de grippe admis en réanimation sont des personnes de plus de 65 ans, les plus jeunes ne sont pas épargnés. Une adolescente de treize ans, habitant dans l’Ardèche, a ainsi succombé au virus le week-end dernier.





D’où l’importance de prendre de bons réflexes afin de prévenir les risques. Cela passe par se laver fréquemment les mains, limiter les contacts avec les personnes malades, aérer et bien jeter ses mouchoirs usagés.





Pour rappel, les personnes les plus fragiles peuvent encore se faire vacciner gratuitement jusqu’au 31 janvier prochain.