C'est l'un des signes les plus tangibles des progrès constants de la médecine et de la science : l’être humain vit de plus en plus longtemps. D'après une étude menée dans 35 pays développés, l'immense majorité des femmes nées après 2030 pourront souffler leurs 90 bougies. Les Sud-Coréennes sont les championnes du monde de la longévité. Mais les françaises font presque aussi bien.