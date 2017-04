L'État lance une base nationale des données de santé

C'est ce lundi 3 avril que le Système national des données de santé (SNDS) voit le jour. Feuilles de soin, consultations, hospitalisations et achats de médicaments : tout sera rencensé sur cette base qui regroupera toutes les données des 66 millions de Français, gérée par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Le but ? Moderniser notre système, selon le gouvernement.





L'accès à ce gigantesque fichier est toutefois soumis à des conditions strictes et toute utilisation sera tracée en vue de contrôles a posteriori. Est autorisée toute personne ou structure publique ou privée, à but lucratif ou non lucratif, sur autorisation de la CNIL en vue de réaliser une étude, une recherche ou une évaluation présentant un intérêt public. Les demandes seront à déposer auprès de l’Institut des données de santé, en lien direct avec le comité d’expertise (CEREES) chargé d’examiner les demandes du point de vue méthodologique. Seuls les autorités sanitaires et centres de recherche auront un accès permanents.