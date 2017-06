L'immense courage d'Alek, 9 ans, en lice pour une médaille aux Jeux Mondiaux des Transplantés

Là-bas, Alek tentera de monter sur le podium à l’issue de l’épreuve de 50 mètres course à pied, de bowling et de natation. Si cette dernière discipline n’est pas "particulièrement recommandée" car elle favorise les infections, notamment au niveau des poumons, Chake s’attache à ce que la maladie ne dicte pas la vie de son fils. "Il va principalement aux Jeux pour s’amuser et s’il peut gagner, ce ne sera que du plus", souligne-t-elle. Depuis qu’elle lui a donné le lobe gauche de son foie, à ses 11 mois - le seul organe avec le rein que l’on peut donner de son vivant - la mère de famille s’attache à ce que son fils, né avec une atrésie des voies biliaires (AVB), ait une vie "extraordinaire". Bien sûr, il suit un régime particulier pour préserver son nouvel organe mais "il n’a jamais rechigné à prendre ses médicaments immunosuppresseurs", souligne la Lyonnaise.