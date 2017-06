L'immense courage d'Alek, Caroline et Stéphane en lice pour une médaille aux Jeux Mondiaux des Transplantés

AU-DELÀ DE LA MALADIE – Depuis leurs greffes, Alek, 9 ans, Caroline, 22 ans et Stéphane, 44 ans, ont l’impression d’avoir une seconde vie et souhaitent en profiter pleinement. Ces trois fans de sport, que la vie n’a pas épargnés, ont décidé de participer aux 21ème Jeux Mondiaux des Transplantés qui se tiennent à partir de ce dimanche 25 juin et jusqu'au 2 juillet à Malaga, en Espagne. Ils racontent.