L'obésité au premier trimestre de la grossesse accroît le risque d'épilepsie chez l'enfant

Un risque qui grimpe en fonction du poids de la mère. Selon une étude menée en Suède et publiée lundi dans la revue médicale américaine JAMA Neurology, le surpoids ou l'obésité au premier trimestre de la grossesse semble nettement augmenter le risque d'épilepsie chez l'enfant. La cause de ce trouble neurologique est mal comprise et dans la plupart des cas ne peut pas être déterminée, relèvent ces chercheurs.





Cette étude menée parmi plus de 1,4 million d'enfants nés entre 1997 et 2011 en Suède, indique que le risque d'épilepsie augmente de 11% chez ceux dont la mère enceinte était en surpoids, avec un indice de masse corporelle (poids divisé par la taille au carré) de 25 à 30, par rapport aux enfant nés de mère de corpulence normale. Les enfants dont la mère était obèse, avec un IMC compris entre 30 et 35, ont vu leur risque d'épilepsie monter à 20%. Un risque qui grimpe à 40% pour les enfants dont la mère avait un indice corporel compris entre 35 et 40, et qui explose à 80% quand la mère a un IMC supérieur à 40.