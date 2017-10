Peintures pour enfants : deux produits sur trois sont dangereux... pour les enfants

Le constat est bien pire pour les peintures aux doigts, censées pourtant s'adresser aux enfants à partir de 18 mois. Sur les 7 produits analysés, seule la marque Giotto peut être conseillée, indique l'association de consommateur. Pour Crayola et Lefranc & Bourgeois, les concentrations en phenoxyethanol excédent la limite de 0,4%, tandis que Crea & Cie, Pebeo et Univers of imagination contiennent des teneurs de formaldéhyde comprises entre 100 et 200 mg/kg.





"On ne s'attendait pas à de tels résultats, surtout pour des produits s'adressant à des tout-petits", lance Elisabeth Chesnais. "En fait c'est la facilité qui l'emporte car ce sont des formulations faciles à faire pour les industriels. Et surtout, la réglementation n'est pas assez protectrice pour les plus jeunes. Pourtant, il est possible d'obtenir des formulations sans ces conservateurs très allergisants. La preuve, certaines marques ont quand même réussi nos tests hauts la main".