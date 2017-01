L'Uvestérol ADEC restera finalement accessible hors des hôpitaux sous certaines conditions

Cette autorisation sera mise en place d'ici à la fin du mois de janvier et concernera les enfants qui présentent un syndrome de malabsorption des vitamines A, D, E et C en raison de maladies telles que la mucoviscidose, la cholestase (une maladie du foie caractérisée par une sécrétion insuffisante de bile) ou l'insuffisance intestinale, précise l'agence. Les pharmacies hospitalières restent les seules habilitées à délivrer ce médicament aux patients, ajoute l'ANSM.





Contrairement à la vitamine D, prescrite de façon généralisée aux nouveau-nés et qui existe sous d'autres formes que la pipette mise en cause, le mélange de vitamines de l'Uvestérol ADEC est réservé à certains bébés fragiles et il n'existe pas d'autres produits sur le marché avec la même composition. L'Uvestérol D et l'Uvestérol ADEC sont commercialisés par le laboratoire français Crinex.