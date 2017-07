La "chaude-pisse" en pleine explosion en France, un spécialiste interpelle les pouvoirs publics

Selon les chiffres de l’Institut de veille sanitaire, les cas de Gonorrhée, plus connue sous le nom de "chaude-pisse" ont augmenté de 100% chez les hommes homosexuels ou bisexuels, de 32% chez les femmes hétérosexuelles et de 8% chez les hommes hétérosexuels entre 2013 et 2015 en France.