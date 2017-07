La définition des perturbateurs endocriniens est adoptée : qu'est-ce que ça change ?

Dans un communiqué cosigné par Nicolas Hulot, Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé et Stéphane Travert, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, le gouvernement français indique qu’il va aller plus loin que ce qui a été décidé, en interdisant unilatéralement certaines substances sur le territoire en fonction de leur dangerosité. Ainsi, la mise sur le marché français de produits contenant ces substances pourrait être très prochainement interdite, sur la base d’analyses scientifiques et techniques menées au niveau national. Dans un premier temps, l’ANSES sera chargé d’évaluer les risques, puis des travaux conjoints avec les industriels, les agriculteurs et la société civile seront entrepris pour apprécier la décision d’ "interdire certains produits au niveau national".





De plus, le gouvernement souhaite améliorer la transparence sur les produits phytopharmaceutiques et biocides mis sur le marché français, renforcer l’information des consommateurs et augmenter les moyens de la recherche sur les perturbateurs endocriniens et leur substitution. Le chemin est donc encore long avant que la guerre contre les pesticides ne soit rééllement remportée que ce texte ne soit qu'une avancée en trompe l'oeil.