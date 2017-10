La France votera bien contre le prolongement du glyphosate

Cette trajectoire doit permettre aux agriculteurs de diminuer progressivement l'utilisation de cet herbicide, a fait valoir le ministre de l'Agriculture. C'est la durée de cette transition que le gouvernement français doit encore trancher.



"Si on reporte à dix ans et que pendant dix ans on ne fait rien, dans dix ans on sera exactement au même niveau qu'aujourd'hui. Donc, nous devons (...) donner les moyens à la recherche de trouver des produits de substitution", a expliqué le ministre.



Stéphane Travert a assuré qu'il n'avait pas reçu le lobby très actif des fabricants de pesticides et d'herbicides, dont Monsanto, qui s'efforce depuis des années de contrer les études scientifiques selon lesquelles le glyphosate est cancérogène.