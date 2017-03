"La maladie de Lyme a détruit ma vie et je continue d’en payer le prix": des victimes témoignent

"En rentrant de vacances lors d’un séjour en Bretagne, en 2003, je me sentais tout le temps fatiguée, des douleurs musculaires et articulaires sont très vite apparues et ne m’ont plus quittée, se rappelle Elisabeth Le Saux. J’avais 37 ans à l’époque, ce n’était pas normal." Bien que la rougeur de forme circulaire derrière son genou gauche, le fameux érythème migrant, aurait dû évoquer la piqûre d’une tique à son médecin et donc la maladie de Lyme, celui-ci cherche plutôt à soigner ses symptômes individuellement. Rien ne fonctionne vraiment. On lui diagnostiquera finalement une dépression et elle sera soignée avec des antidépresseurs pendant 2 ans.

Même problème pour Nassera Frugier qui a vu plus d’une dizaines de spécialistes en l’espace de 10 ans. Les cystites à répétition, les douleurs musculaires, articulaires et les inflammations dont elles souffrent évoqueront à ses médecins et après plusieurs années d’errance la fibromyalgie. Elle sera donc traitée pour cette maladie. "Mais quand j’ai commencé à souffrir de trouble de la mémoire, à ne plus arriver à écrire et à devenir agressive, j’ai su que ce n’était pas ça, détaille-t-elle. Les symptômes ne correspondaient pas." Malgré une batterie de tests (scanner, IRM…) "qui ont dû couter très cher à la sécu", ses problèmes neurologiques resteront longtemps inexpliqués.