Cela vous énerve d’entendre les gens mâcher ou renifler ? On sait désormais quel est votre problème (et il a un nom)

Une étude vient de sortir, publiée dans la revue Current Biology, pour éclairer un peu ce trouble. A la base, rappelle Slate qui relaye l’étude, cette façon de réagir est une réponse de "combat-fuite", un mécanisme de survie sélectionné par l’évolution, pour gérer la rencontre avec un prédateur. Dans l’étude, 20 volontaires atteints d'une forme grave de misophonie ont été comparés à 22 autres, qui ne présentent pas ce trouble. Les chercheurs ont fait écouter à tout ce groupe divers bruits. D’abord des sons estimés "neutres", comme la pluie qui tombe, et d’autres potentiellement déclencheurs de misophonie, comme les cris d’un bébé, des bruits de mastication ou même de respiration.





Il apparaît ainsi que tous les sujets réagissent de la même manière aux deux premiers sons… mais les misophones ont un rythme cardiaque qui s’accélère, et l’activité épidermique qui se développe, comme la sudation. Les scanners révèlent que le sang et l’oxygène affluent dans le cortex insulaire antérieur, un noyau central dans la perception des signaux et le traitement des émotions, qui régit notamment les mécanismes de l’attention, qui a une activité anormalement élevée. La misophonie serait due à une connexion anormale avec ce cortex, qui fait associer aux personnes atteintes de ce trouble des sons anodins à des réactions émotionnelles disproportionnées.