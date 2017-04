Le 116 117, numéro unique pour contacter un médecin de garde, est lancé dans trois régions

La Corse, les Pays-de-la-Loire et la Normandie bénéficient depuis ce mercredi d’un nouveau numéro national gratuit pour joindre un médecin de garde la nuit ou le week-end : le 116 117. Il permet de contacter un médecin généraliste de garde lors des horaires de fermeture des cabinets : les soirs à partir de 20 heures, le week-end à partir du samedi midi et les jours fériés, soulageant par la même occasion le 15, numéro réservé aux urgences graves disponible 7j/7 et 24h/24.

"Devant la multiplicité des numéros existants d'un département à un autre, j'ai mis en place un dispositif simple et facilement mémorisable", a expliqué la ministre de la Santé, Marisol Touraine, estimant que les "numéros d'appels permettant d'accéder à un médecin de garde, différents dans chaque département, nuisent à la lisibilité de la permanence des soins ambulatoires".