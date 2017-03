Le cancer, ce mal qui fait peur aux trois quarts des adolescents

Les ados français redoutent le cancer. A l’occasion de la semaine nationale de lutte contre cette maladie - qui débute ce lundi -, la Ligue contre le cancer diffuse un sondage OpinionWay* selon lequel 74% des adolescents interrogés affirment avoir peur d’en être atteints eux-mêmes. 69% craignent que leurs parents soient touchés un jour.





Une étude qui révèle la place prise par cette maladie dans la société, même chez les plus jeunes, mais montre également que les campagnes de prévention commencent à produire leur effet. Ainsi, 94% des adolescents identifient le tabac comme une cause de cancer et 93% citent la radioactivité.