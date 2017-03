Le CHU de Besançon lavé de tout soupçon de négligence : "Un mensonge", répond l’ancien chef de service

Mais pour quelle raison le médecin référent aurait privilégié cette option responsable de nombreux effets secondaires (perte de cheveux, nausées…) ? "Je ne sais pas vraiment, mais il n’y a qu'à regarder les sites de transparence pour constater les liens de ce médecin avec l’industrie pharmaceutique et les traitements utilisés dans la chimiothérapie", indique le spécialiste. D’où l’intérêt des RCP.





De plus, "les hôpitaux sont rémunérés en fonction de leur activité, donc plus il y a d’actes réalisés, plus le service bénéficiera d’un budget important", souligne le Pr Humbert. La chimiothérapie rapporte plus qu’une chirurgie parce que le patient doit revenir à l’hôpital tous les quinze jours."