Le gouvernement Philippe va-t-il revenir sur le tiers payant généralisé ?

Le tiers payant généralisé fait partie des mesures mises en place dans la loi de santé qui visait à rendre notre système de santé plus juste et plus efficace. Le dispostif s'est étendu au cours des deux dernières années. En juillet 2015, il avait tout d'abord été appliqué aux bénéficiaires de l'Aide à la complémentaire santé (ACS). Un an plus tard, les médecins pouvaient désormais pratiquer le tiers payant avec les patients couverts à 100% par l'Assurance maladie et le 1er janvier 2017 à tous leurs patients. Le gouvernement précédent avait décidé que le tiers payant devienne un droit pour à tous les Français dès le 30 novembre 2017 pour la partie remboursée par la Sécurité sociale.