Le jean serré, à l'origine du mal de dos ?

Cette étude part d’un constat : trois femmes sur quatre ont déjà souffert d’un mal de dos au Royaume-Uni. On le sait, il peut être favorisé par l’âge, le surpoids, le stress ou le manque d’activité physique. Ce que l’on sait moins en revanche, c’est que les choix vestimentaires peuvent peser dans la balance. Le sac à main, souvent surchargé et porté d’un seul côté, traumatise le cou, les épaules et les bras. Les talons hauts, eux, affectent la posture.





Mais la palme d’or revient à un vêtement plus surprenant : les jeans skinny. "Ils restreignent les mouvements des hanches et des genoux et modifient par conséquent, la façon dont nous nous tenons", détaille Tim Hutchful, chiropracteur et membre de l’association. En clair, le jean bloque les articulations, l’organisme absorbe moins les chocs et les maux de dos surviennent. "Les nouvelles tendances telles que les ourlets asymétriques, les manches surdimensionnés, les capuches en fourrure et les bijoux lourds peuvent engendrer des problèmes similaires", alerte encore le spécialiste. Une exposition qui serait loin d’être marginale selon le classement.





Dans le top 5 :





1-Les jeans skinny

2-Les grands sacs

3-Les manteaux avec une capuche en fourrure

4-Les chaussures à talons hauts

5-Les mules