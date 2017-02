Le kiwi, le fruit vitaminé chouchou des nutritionnistes

VITAMINES - C’est un produit de saison très consommé. Né en Chine il y a 2.000 ans, le kiwi a été introduit en France en 1965. Juteux, ce fruit est le "chouchou" des nutritionnistes. Il apporte 100 % des besoins en vitamines C pour une journée. Et manger un kiwi apporte plus que trois oranges.