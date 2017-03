Le passage l'heure d'été, c'est cette nuit : ce qu'il faut faire (et ne pas faire) pour bien dormir

VRAI En phytothérapie, la verveine est une plante incontournable à toujours avoir chez soi. Encore une fois, bien dormir, ça commence dans son assiette et, plus particulièrement, dans sa tasse. Mieux vaut éviter le thé et le café quelques heures avant de dormir, ces boissons excitantes peuvent altérer le sommeil. A bannir aussi : la vitamine C et les boissons gazeuses. Il est conseillé de se tourner vers des plantes qui relaxent et facilitent l'endormissement comme la verveine, la fleur d'oranger, la passiflore, la valériane, etc.