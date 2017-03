Faites plaisir à votre cœur, envoyez-vous en l'air !

Un rapport sexuel serait en fait l’équivalent d’un effort physique d’intensité modérée, soit l’énergie dépensée en montant deux étages à un rythme soutenu. Escaliers ou pas, c’est à vous de voir ce que vous préférez pour activer votre circulation sanguine et muscler votre cœur.





Mais les bienfaits d’une relation intime sont loin de s’arrêter là. Une seule partie de jambes en l’air permet de faire le plein d’endorphines, de sérotonines et de dopamines. Et là, ça vous fait effectivement une belle jambe, mais sachez que c’est une très bonne chose. Ces hormones naturellement sécrétées par les glandes du cerveau favorisent les sensations de bien-être et de relaxation. Des sentiments bien agréables qui expliquent volontiers cet élan d’affection post-coït ressentis plus ou moins intensément.