Le soda light peut-il augmenter le risque d'AVC ?

Cette nouvelle étude portait sur 2.888 adultes de plus de 45 ans et 1.484 adultes de plus de 60 ans de la ville de Framingham, dans le Massachusetts. Dans le groupe des plus de 45 ans, les chercheurs ont mesuré les risques d'AVC et dans le groupe des plus de 60 ans, ils ont évalué les risques de démence.





Les chercheurs ont analysé le nombre de boissons sucrées et de boissons gazeuses artificiellement sucrées que chaque personne avait bu, dans les deux groupes d'âge différents, entre 1991 et 2001. Ensuite, ils ont comparé cela avec le nombre de personnes souffrant d'AVC ou de démence au cours des 10 années de l'étude.





Et les conclusions sont les suivantes : ceux qui ont indiqué qu'ils consommaient une boisson sucrée artificiellement par jour étaient presque trois fois plus susceptibles d'avoir un AVC ou d'être diagnostiqués avec une démence. Ceux qui ont consommé une à six boissons sucrées artificiellement par semaine étaient 2,6 fois plus susceptibles de subir un AVC mais n'étaient plus susceptibles de développer une démence.