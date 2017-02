Faire du sport protège les enfants de la dépression

On savait que le sport était bon pour la santé. Il a aussi des effets positifs sur le moral et ce, même pour les plus jeunes. D’après une étude norvégienne publiée dans la revue Pediatrics, les enfants qui pratiquent une activité vigoureuse (c'est-à-dire qui les fait transpirer et les rend à bout de souffle) seraient moins touchés par la dépression. Si on savait déjà que l’exercice physique protégeait les adultes de ce mal, on ne s’était pas encore penché sur les cas des plus jeunes qui sont, eux aussi, touchés par la dépression. Or, on estime à 5% le nombre d’enfants et d’adolescents en souffrance.