Le système de santé au cœur de la campagne présidentielle

C'est l'un des débats qui a animé les primaires de droite et de gauche. Alors que la Sécurité sociale affiche un déficit de plus de 155 milliards d'euros, la question de soigner au meilleur coût les 66 millions de Français se pose de nouveau. Peut-on à la fois améliorer le remboursement des soins sans creuser le déficit de la Sécurité Sociale ? Peut-on envisager la création d'une mutuelle d'état, comme en Alsace, où ce système existe depuis plus de 20 ans ?