Légalisation du cannabis : comme Hamon, certains professionnels de santé y sont favorables

Tout part d’un constat : entre 1 et 2 millions de Français consomment régulièrement du cannabis. "La consommation a augmenté entre 2000 et 2014, affirme le président de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), François Beck. Et malgré la législation répressive, les Français font partie des plus gros consommateurs d’Europe."





Et si la solution se trouvait dans la légalisation ? Autrefois réfactaire, le grand public semble désormais plus ouvert à la question : 52% des Français sont favorables à vente de cannabis sous contrôle de l’Etat, selon un récent sondage IPSOS. De quoi décomplexer une partie de la classe politique.





Pour la directrice de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), France Lert, le changement n'est plus qu'une question de temps. "La loi doit sécuriser l’ensemble de la société, les fumeurs mais aussi ceux qui redoutent les effets pervers d’une telle évolution. Il n’est plus question de savoir si la loi va changer mais quand et quelles stratégies adoptées pour prévenir, informer et mieux prendre en charge les usagers." Un cadre réglementaire pour limiter les risques en somme.