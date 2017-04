"Maladie du rat" : les cas de leptospirose explosent

Après une période d’incubation de quatre à dix jours, les symptômes qui apparaissent s’apparentent à ceux de la grippe. Dans certains cas cependant, la bactérie peut atteindre tous les organes et provoquer des hémorragies. Elle peut être traitée grâce à des antibiotiques.





Selon le BEH, la maladie "est considérée comme une maladie émergente en raison du changement climatique (réchauffement climatique et phénomènes climatiques extrêmes plus fréquents entraînant des inondations) et de l’urbanisation grandissante (transmission par l’intermédiaire des rats dans les zones insalubres de type bidonvilles)". Dans le numéro spécial de ce Bulletin épidémiologique hebdomadaire, le Dr Eric Bertherat de l'OMS regrette que cette bactérie préoccupe si peu les autorités. "Près d'un siècle après la découverte de son agent causal (...) la leptospirose reste la grande oubliée des maladies négligées", explique-t-il. Dans le monde, la leptospirose provoque plus d'un million de cas par an, dont 60.000 décès.