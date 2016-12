Rhume : 5 conseils de grand-mère pour soulager les symptômes

Un temps délaissé au profit des médicaments, le grog a de nouveau la cote. Et c'est tant mieux. A base de rhum, de miel et de jus de citron mélangés à de l'eau très chaude (et à boire, dans la mesure du possible, le plus chaud possible), le grog est non seulement très bon mais aussi très efficace. Plusieurs raisons à cela : les vertus antiseptiques du miel et du citron, que l'on vous mentionnait plus haut, les effets d'une boisson très chaude, et bien sûr, ceux du rhum. Une astuce : rajoutez-y de la cannelle ou du clou de girofle , tous deux connus pour leurs vertus antiseptiques et dynamisantes. Une recette ? Elles foisonnent sur le net, mais globalement, c'est à votre bon goût.