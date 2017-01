Les chercheurs viennent de nous découvrir un nouvel organe !

Depuis 2012, l’équipe du Pr J. Calvin Coffey observe cet organe dans les moindres recoins, au microscope. Un travail fructueux puisqu’elle a réussi à prouver que le mésentère était bien un organe comme un autre. L’auteur principal s’explique dans un communiqué : "La description anatomique établie pendant 100 ans était incorrecte, cet organe est loin d’être fragmenté et complexe, c’est simplement une structure continue". Un long tube du système digestif en somme.





Mais qu’est-ce que peut changer le fait de savoir que l’on a un organe de plus ? Beaucoup. Après l’avoir identifié, les scientifiques cherchent maintenant à comprendre la fonction exacte du mésentère et à en apprendre davantage sur certaines pathologies. Des études antérieures ont déjà établi le lien entre le microbiome, les bactéries qui tapissent les intestins, et les maladies neurodégénératives. De quoi accélérer la recherche !





Et avec près de 100 milliards de bactéries et 200 millions de neurones au compteur, le système digestif, notre second cerveau, pourrait nous révéler encore bien d'autres suprises.