Les cicatrices, bientôt de l’histoire ancienne ?

Normalement, lors de la cicatrisation, le tissu fibreux cicatriciel remplace le tissu normal de la peau. Mais ici, les chercheurs ont planché sur un moyen de régénérer la peau avant qu’elle ne cicatrise. Comment ? Ils ont transformé les cellules présentes dans le tissu cicatriciel (les myofibroblastes) en cellules graisseuses (adipocytes). Ainsi, la peau a pu se régénérer. De plus, les poils ont pu repousser comme sur un épiderme exempt de toute cicatrice.





Cette technique a pour l’instant fait ses preuves sur des rongeurs mais aussi sur des cellules chéloïdes humaines, in vitro. Celles-ci sont présentes dans les cicatrices inflammatoires, durcies et boursoufflées. Preuve qu’il est possible d’influencer les cellules au cours de la cicatrisation de la peau. Si d’autres recherches sont nécessaires, la chasse aux cicatrices est lancée, et peut être même celle aux rides. Les scientifiques envisagent d’utiliser le même processus pour élaborer de nouveaux traitements anti-âge.