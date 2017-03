Les collyres peuvent être dangereux pour les yeux des plus petits

Deux types de médicaments sont concernés par cette mise en garde :





- les agents anticholinergiques et antimuscariniques, représentés par les collyres atropiniques et dérivés (atropine, cyclopentolate, tropicamide et homatropine)





- les alpha-mimétiques, représentés par la phényléphrine





De plus, l’ANSM rappelle que la phényléphrine collyre 10% est contre-indiquée chez l’enfant de moins de 12 ans. L’atropine collyre 1% est quant à elle réservée aux adultes et adolescents de plus de 12 ans.