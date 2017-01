Les enfants consomment trop de sucre : les secrets d’un petit-déjeuner sain

Céréales sucrées, tartines débordant de pâte à tartiner, jus d’orange en bouteille...le petit-déjeuner des bambins est trop sucré. D’après les données d’une étude publiée par le National Diet and Nutrition Survey, un enfant sur cinq de moins de 11 ans est en surpoids ou obèse en Angleterre. Plus précisément, les résultats montrent que les plus jeunes ont déjà ingurgité près de 11 grammes de sucre avant 9 heures, soit déjà la moitié des apports journaliers recommandés pour cette tranche d’âge. Un constat similaire avait déjà été dressé par les autorités sanitaires françaises.





Alors pour combattre le surpoids et l’obésité chez les plus jeunes, les autorités sanitaires s’attaquent à l' un de ses principaux facteurs : une alimentation trop riche en sucre. Le sucre apporte en effet plus de calories que d’éléments favorables à une bonne santé. Et comme les bonnes habitudes se prennent dès le plus jeune âge, familiariser les enfants à consommer des produits sucrés de façon occasionnelle et raisonnée est finalement un investissement sur l’avenir. Voici quelques pistes pour y parvenir.