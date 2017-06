Les gels antibactériens dangereux pour la santé ? 200 scientifiques internationaux le clament une nouvelle fois

Si des dizaines d’études ont déjà montré la toxicité de ces composants, les scientifiques signataires du "Manifeste de Florence" déplorent la lenteur de la prise de décision des pouvoirs publics. Et pour cause : outre les gels antibactériens, le triclosan et le triclocarban seraient présents dans plus de 2 000 produits de notre quotidien tels que les savons, les dentifrices, les détergents, des peintures ou encore des vêtements, des jouets et même des tapis.





Aux Etats-Unis, 19 ingrédients antibactériens sont interdits depuis septembre 2016 par la Food and Drug Administration (FDA).