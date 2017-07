Les médicaments à base de codéine ne seront plus délivrés sans ordonnance

Les médicaments à base de codéine ne pourront désormais être délivrés que sur ordonnance, a annoncé ce mercredi le ministère de la Santé. Une mesure qui vise à mettre un terme à des pratiques addictives dangereuses et potentiellement mortelles" liées à l'usage détourné de ces produits.





La codéine, cet antidouleur de la même famille que l'opium, est aujourd'hui disponible en vente libre en France sous forme de sirops contre la toux et en comprimés (antalgiques), si la dose ne dépasse pas 30 mg par comprimé.





De plus en plus d'adolescents consomment des cocktails à base de codéine, détournée en drogue. Jusqu'à présent, ces médicaments (des anti-douleur et des sirops pour la toux) pouvaient être délivrés sans ordonnance s'ils contenaient une quantité de principe actif inférieure à un certain seuil.