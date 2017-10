Les professeurs s’inquiètent du manque de sommeil des enfants

Les paupières sont lourdes, la tête endolorie… difficile parfois de rester concentrer pendant la classe lorsque l’on a sommeil ! Les signes de fatigue des élèves alertent de plus en plus les enseignants et pour cause : selon une étude, les enfants de 5 à 6 ans ont perdu 20 minutes de sommeil par nuit ces quinze dernières années. En cause, le changement des comportements... Un problème qui complique évidemment l'apprentissage. Des cours de relaxation sont ainsi parfois proposés.