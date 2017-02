Leucémie : deux bébés britanniques guéris grâce à une thérapie expérimentale

La technique n’est pas nouvelle mais elle n’avait jamais été testée sur des enfants si jeunes. Un pari qui s'est avéré payant puisque l’injection requise a permis d’éliminer toutes les cellules cancéreuses de l’organisme des fillettes en l’espace de seulement deux semaines.





"Le succès du traitement administré grâce aux cellules UCART19 représente un important jalon dans l’utilisation d’une nouvelle technologie d’ingénierie du génome, note le Pr Waseem Qasim, professeur de thérapie cellulaire et génétique et médecin immunologiste de l’hôpital. Si ces résultats sont reproduits avec d’autres patients, ce traitement pourrait représenter un énorme pas en avant dans le traitement de la leucémie et d’autres cancers". Notamment chez les enfants. Car si les options thérapeutiques existent, leur pronostic vital reste faible au-delà d’un an.





Après l’immunothérapie, les bébés ont reçu une greffe de moelle osseuse pour rétablir leur système immunitaire et évacuer les cellules des donneurs. Désormais, les deux petites sont en pleine forme et se tiennent loin de l’hôpital. La technique, quant à elle, doit encore faire l’objet d’essais cliniques avant d’être expérimentée à plus grande échelle.