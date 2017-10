Levothyrox : le siège du fabricant perquisitionné à Lyon

La perquisition, dont Le Progrès a appris le premier l'existence, était conduite par les gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour "tromperie aggravée, atteintes involontaires à l'intégrité physique et mise en danger de la vie d'autrui". Fin septembre, 9000 signalements ont été effectués et 62 plaintes ont été déposées et confiées au pôle de santé publique du tribunal de grande instance de Marseille.





De son côté, la première version du Lévothyrox est revenue dans les pharmacies c elundi, dans des quantités cependant limitées pour les trois millions de patients français devant soigner une hypothyroïdie ou ayant été opéré pour un cancer de la thyroïde.