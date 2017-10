Levothyrox : les effets secondaires simplement dus au changement de traitement induit par la nouvelle formule ?

Prescrite depuis mars dernier aux malades de la thyroïde, la nouvelle version du médicament a le plus souvent engendré de la fatigue, des maux de tête et des insomnies. Des vertiges, des douleurs articulaires et musculaires et des chute des cheveux ont également été fréquemment rapportés. Ils étaient déjà connus avec l'ancienne formule du Levothyrox. Au 15 septembre, 14.633 signalements avaient été reçus par les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV), rapporte l’ANSM. Ils représentent 0,6% des 2,6 millions de patients traités avec la nouvelle formule du médicament, qui fait partie des plus prescrits en France.





Par ailleurs, 5.062 cas ont été classés comme graves. Ils concernent à 90,7% des femmes. Quatre de ces personnes sont décédées, mais "le lien avec Levothyrox n'est pas établi", précise le rapport de l'enquête. Aujourd’hui, les auteurs de ce rapport souhaitent la mise en place d’un groupe de travail "constitué de professionnels de santé, pharmacovigilants et patients afin de poursuivre les investigations". En parallèle, l’ANSM a lancé une étude de pharmacoépidémiologie pour étudier les effets du changement de formule sur l’ensemble des patients traités.