Levothyrox : les premières assignations vont être déposées ce mercredi devant la justice

"Nous voulons démontrer judiciairement la responsabilité des laboratoires Merck en raison d’un défaut d’information des patients sur les conséquences scientifiquement prévisibles du changement de formule du Levothyrox", indique Me Lèguevaques. "Les laboratoires Merck savaient que 5 à 7% des malades devraient faire face à des troubles plus ou moins importants. Ils ont eu très vite des retours en ce sens mais n’ont réagi que début octobre".





Le but de cette action collective – où selon l’avocat, "quelque 1 200 dossiers sont déjà en cours de constitution" et "une trentaine sont déposés chaque jour" – est de parvenir à une indemnisation rapide des malades. L’assignation sollicite une indemnité forfaitaire de 10 000 euros, "soit 5 000 euros de préjudice du défaut d’information et 5 000 euros provenant du préjudice d’angoisse".