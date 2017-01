La caféine, secret de la fontaine de jouvence ?

Certes, les vertus de la caféine sont connues depuis bien longtemps déjà. La nouveauté : "Nous avons trouvé l’explication", se félicite David Furman, un auteur de l’étude. Pour arriver à leur conclusion, les scientifiques ont passé au crible des données d’une cohorte d’une centaine de personnes. Une partie du groupe était âgée de 20 à 30 ans et la seconde avait plus de 60 ans. Outre recueillir les antécédents médicaux des participants, les chercheurs ont réalisé des prélèvements sanguins.





Verdict : ils ont découvert que deux gènes sont impliqués dans la production d’une molécule inflammatoire responsable des maladies IL-1-bêta. Or, la caféine pourrait ralentir ce processus. Et comme le rappelle le Pr Furman : "Plus de 90% des maladies liées au vieillissement, y compris le cancer, la maladie d’Alzheimer, les maladies cardiovasculaires et même la dépression, sont dues à une inflammation chronique."