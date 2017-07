Lutte contre le tabagisme : la hausse des prix est-elle efficace ?

SANS CONCESSION - Le gouvernement l'a annoncé : le paquet de cigarettes devrait atteindre les 10 euros. Une mesure qui donne à réfléchir aux fumeurs... mais pas à tous. D'autres, plus fatalistes, ne croient pas aux vertus des hausses de prix. Mais pourtant, depuis 2000, le prix du paquet a plus que doublé et les ventes, elles, ont fait une chute drastique...