Mal de dos : le yoga peut-il vous aider ?

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs de la University of Maryland School of Medicine (Baltimore, Etats-Unis) ont analysé douze essais randomisés menés sur un total de 1080 participants âgés de 34 à 48 ans et résidant au Royaume-Uni, en Inde et aux Etats-Unis. Tous souffraient d’une lombalgie chronique sans cause identifiée. Les différentes études ont comparé l’intérêt du yoga par rapport à d’autres exercices ou types d’intervention destinés à réduire la douleur lombaire.